台指期 可望整理再攻

台北期雙市昨（17）日同步上揚，集中市場加權指數上漲46點收45,857點，台指期則是上漲76點收45,888點，正價差為30.73點。期貨商認為，目前指數持續站穩所有均線之上，且季線維持向上走升的走勢，若後續不跌破季線，整理後仍有高點可期。

台股以45,841點、上漲30點開出，指數最高一度來到46,189點，但大型電子權值股並未同步走強，也使指數早盤突破46K大關後缺乏持續向上的動能，盤中最低回測45.765點，高低震盪約424點，終場指數收在45,857點，上漲46點。

台指期昨日呈開高震盪格局，早盤一度遭遇亂流翻黑回測5日線，所幸5日線有撐，指數維持在紅盤之上，終場指數以十字紅K棒作收，上漲76點至45,888點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,060口至4,440口，其中外資淨空單減少1,705口至83,474口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少892口至1,654口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為四千餘口，賣權OI增量略大於買權，目前選擇權多空仍無明顯表態。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月選保守布局，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股各均線逐漸糾結往上翻揚，目前仍待量能回升放大，短線拉回仍可以樂觀看待。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，8月第三周周五結算的買權最大OI落在44,300點，賣權最大OI落在39,800點。外資台指期買權淨金額-2.19億元、賣權淨金額0.29億元。

整體來說，大盤資金在不同次產業間的切換極度流暢，在川湖（2059）等高價指標股持續強勢創高，且資金願意積極點火新族群的背景下，盤面多頭底氣依然充沛，後續可持續觀察光通訊族群的漲勢續航力，以及休整後的權值股能否再度表態推升指數。