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8月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲46.26點，收45857.27點。8月電子期收2929.8點，上漲13.2點，逆價差2.46點；8月金融期收3150.6點，下跌37.8點，逆價差5.05點。
8月電子期以2929.8點作收，上漲13.2點，成交35口。9月電子期以2948.85點作收，上漲12.8點，成交6口。
電子現貨以2932.26點作收，上漲7.37點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差2.46點。
8月金融期以3150.6點作收，下跌37.8點，成交252口。9月金融期以3158點作收，下跌37.6點，成交38口。
金融現貨以3155.65點作收，下跌40.87點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差5.05點。實際收盤價以期交所公告為準。
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