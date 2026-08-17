8月台股期指漲76點

隨近期就業數據下修，加上通貨膨脹並未失控，市場開始重新定價聯準會升息的必要性，帶動黃金價格自低檔反彈，近期已來到4,400美元關卡附近。若黃金價格上漲反映的是市場升息預期降溫，那更值得關注的，將是美元的結構性變化。

2026-08-17 00:42