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8月台股期指漲76點

中央社／ 台北17日電

台北股市今天終場漲46.26點，收45857.27點。8月台指期以45888點作收，上漲76點，與現貨相較，正價差30.73點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，8月期貨45812點、9月期貨45949點。

台股今天終場漲46.26點，收45857.27點，成交金額新台幣9420.25億元。

8月台指期貨以45888點作收，漲76點，成交3萬8943口；9月期貨以46033點作收，漲84點，成交6078口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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