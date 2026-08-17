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台指期夜盤下跌 法人：估台股維持震盪盤堅走勢

中央社／ 台北17日電

美股主要指數全面收低，與台股關聯性高的費城半導體指數上週五下跌38.947點。法人表示，台股14日下跌210.47點，收在45811.01點，台指期夜盤下跌85點，預估台股維持震盪盤堅走勢。

美國經濟和中東局勢前景不明，投資人趨於保守謹慎，美股收低。上週五道瓊工業指數下跌107.58點，跌幅0.2%，標普500指數下跌13.23點，跌幅0.17%；那斯達克指數下滑73.87點，跌幅0.28%，費城半導體指數下跌38.947點，跌幅0.31%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.96%。

國內外產業訊息方面，2026台北國際自動化工業大展將於8月19日至22日在台北南港展覽館登場，以「人機協作．AI賦能」為主軸，包括上銀、台達電等超過800家國內外指標大廠參展。

立法院三讀通過6年新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」預算案。雷虎表示，將使台灣無人機產業未來6年有比較明確、穩定的市場需求。

國內無人機業者看好，經濟部採購巡防、災防等類型的無人機商機可望啟動，漢翔布局的無人機反制系統也有望受惠。

華紙指出，第3季面臨木片價格高漲及夏季電價，為全年成本最高的季度，在紙漿價格尚未回升前，減產紙漿因應，造紙生產則維持正常；隨中國業者恢復大量採購，加上全球漿廠陸續減產，預期未來2至3個月供應可能收緊，漿價上漲機率提高。

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