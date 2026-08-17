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黃金期 有望續漲
隨近期就業數據下修，加上通貨膨脹並未失控，市場開始重新定價聯準會升息的必要性，帶動黃金價格自低檔反彈，近期已來到4,400美元關卡附近。若黃金價格上漲反映的是市場升息預期降溫，那更值得關注的，將是美元的結構性變化。
先前美日聯手干預日圓匯市後，日圓仍再度走貶，反映出貶值趨勢難靠短線操作扭轉。同時，日本7月進口物價年增率為29.1%，顯示出弱勢日圓正進一步放大輸入性通膨壓力，這可能迫使日本央行提早升息。倘若日本央行升息帶動美日利差收斂，美元可能由短期回落轉向結構性走弱，反倒成為黃金價格下一階段的上漲動能。
總結來說，黃金擺脫聯準會升息壓力後出現反彈。若日本央行加速貨幣政策正常化，美日利差收斂將使美元面臨走弱壓力，屆時黃金上漲動能將有望延續。投資人亦可透過期交所黃金期貨與選擇權參與市場。期交所自7月起縮小美元黃金期貨、臺幣黃金期貨及黃金選擇權契約規模，有助提升交易彈性並活絡市場。
（華南期貨提供）
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