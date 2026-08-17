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台指期 偏向多方

經濟日報／ 記者周克威整理

台指期上周多方買盤主導盤勢，不僅順利收復45,000點重要心理關卡，更一度突破46,000點整數大關，雖上周五（14日）受短線獲利了結賣壓影響，指數開高走低收在45,841點，下跌184點，但全周自44,300點附近起漲，最高來到46,470點，改寫本波反彈新高。

從技術面分析，日線架構展現強勁復甦動能，指數在短時間內成功站回5日、月、季線之上，代表中短期趨勢已由空翻多。尤其短期均線全面翻揚向上，不僅形成多頭排列，更提供下檔層層支撐，顯示市場買盤信心逐步增強。14日雖收黑K棒，反映高檔解套與獲利賣壓湧現，但指數最終仍穩守在主要均線之上，顯示多頭防守能力仍相當穩健。目前只要均線支撐未有效跌破，中期偏多架構仍可望持續延伸。

綜合技術面與籌碼面來看，在外資大舉回補現貨、期貨空單持續下降，以及均線維持多頭排列等有利因素支撐下，整體趨勢仍偏向多方發展。若量能維持穩定且回檔未破關鍵均線，則多頭主升段仍有機會延續。

（凱基期貨提供）

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台指期 短線

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