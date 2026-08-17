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上銀 二檔有潛利
上銀（2049）今年第2季獲利8.48億元，季增46%，年增527%；每股稅後純益（EPS）2.4元，主因營收穩健復甦、利潤率優於預期。受惠產能利用率提升及產品組合改善，毛利率達34.2%，反映景氣上升循環營運槓桿效益顯著。
目前上銀滾珠螺桿交期已延長至六個月，線性滑軌交期約四個月。鑒於市場供需動態轉趨有利，3月宣布漲價後，第2季再度針對部分客戶調升線性滑軌售價，有利下半年營運表現。受惠AI帶動資本支出上升循環，及工具機需求全面復甦，預期第3季營收將優於過往，毛利率可望季增0.6個百分點至34.8%。
權證券商建議，看好上銀後市股價表現的投資人，建議利用價外10%至15%、可操作150天期以上的商品介入。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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