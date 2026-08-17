PCB龍頭大廠臻鼎-KY（4958）受惠AI伺服器、高階IC載板與光模塊需求強勁，交出亮眼成績單。近期公布第2季每股稅後純益（EPS）達2.19元，創同期新高，上半年獲利年增率更突破1.7倍。

隨著下半年傳統旺季到來，法人看好臻鼎-KY營運動能將一路走高。臻鼎-KY憑藉龐大的海內外產能規模（如泰國廠與大陸新廠布局），在AI供應鏈中展現出高度的議價權與出貨動能，後市成長曲線備受市場期待。

法人指出，臻鼎-KY產業基本面看俏，市場資金開始活躍。權證發行商建議，看好後市的投資人，可透過認購權證以小搏大參與行情，挑距到期日90天以上、價內外15％內的標的，靈活放大資金效益並留意槓桿特性與風險。（元大證券提供）

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