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萬潤、竑騰 選逾六個月

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

受惠於全球人工智慧（AI）晶片需求持續爆發，台積電等大廠積極擴充CoWoS及先進封裝產能，帶動國內半導體設備廠營運全面狂飆。設備大廠萬潤（6187）、新銳「隱形冠軍」竑騰近期陸續繳出傲人成績單，受到市場關注。

這兩家設備廠不僅上半年每股稅後純益（EPS）雙雙賺逾一個股本，萬潤達11.9元、竑騰達13.85元，強勁的基本面更為股價提供強韌底氣，成為盤面多頭的重要支柱。

在產業後市方面，法人指出，隨著台系晶圓代工與封測廠擴產腳步不停歇，萬潤積極切入矽光子量測、SoIC點膠等高階領域，更成功卡位台積電CoWoS、SoIC供應鏈，積極向矽光子、CPO（共同封裝光學）及面板級封裝延伸。

竑騰在手訂單更上看50億元、能見度延伸至2027年。竑騰在封裝散熱自動化設備市占領先，涵蓋點膠、植片、壓合及AOI檢測，憑藉高度客製化與整線整合能力，緊緊鎖住各大封測廠與晶圓代工廠的擴產訂單。

在訂單滿手、產業長線趨勢確立下，激勵半導體設備相關概念股股價震盪走高，吸引市場資金目光。法人指出，設備廠的爆發力不僅取決於在手訂單能見度，更在於能否維持高階製程的「工法門檻」與規格迭代能力；隨著各大晶雲端服務供應商（CSP）持續競逐AI算力，設備廠從傳統代工升級為高附加價值方案的轉型，將是支撐其長線評價的核心動能。

權證發行商建議，看好萬潤、竑騰的投資人，可挑到期日逾六個月以上、價內外5％內的標的，參與波段行情，但同時也須嚴設停損、留意時間價值耗損與風險。

萬潤 矽光子 晶圓代工 隱形冠軍

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