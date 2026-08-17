聽新聞
0:00 / 0:00

金像電、聯茂 四檔硬挺

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

金像電（2368）及聯茂在產業景氣帶動下，業績可望持續成長。權證發行商表示，短線股價走揚，容易出現震盪，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過100天的認購權證布局。

金像電在Trainium3與800G交換器需求的強勁支撐下，今（2026）年第3季營收可望季增28%，單季毛利率也因PCB供需依然緊繃，且較高昂的銅箔基板（CCL）成本預計將透過產品調價順利轉嫁，因此將回升至36.3%

金像電2027-2029年將新增四工廠，擴大資本支出用於HDI產能建置。2027年將有蘇州、泰國等地兩新廠負責HDI厚板，2028年另一個蘇州新廠也會加入，因此至少有三個廠專門做HDI厚板；台灣新廠2029年可到位。因此，除2026年資本支出將高於170 億元，2027-2028年將拉高水平至200億元，以支援三地擴產。

金像電今年7月營收100億元，月增21%、年增77%；第3季單月最大產值已上修9億元至94億元，2025年第4季至2026年第1季有新廠產能用以投產美系ASIC兩晶片伺服器，2026年第4季打入美系ASIC主板供應。

聯茂第2季毛利率超出市場共識，主要歸功於產品提價力度的加大及產品組合的優化。獲利方面，第2季淨利分別高出市場共識105%和71%，主要得益於物價上漲帶來的毛利率提升。展望第3季，預期公司的營收成長和毛利率擴張態勢將得以延續，鑑於通用伺服器需求持續強勁且產品組合不斷優化，第3季營收有望季增26%。

金像電 聯茂 PCB 銅箔基板

延伸閱讀

里昂：估金像電第3季營收將季增28%

台塑、南亞 兩檔聚焦

奇鋐飆漲停！00406A重倉5.13%單日漲逾2% 展現主動選股爆發力

世芯、M31 押寶100天

相關新聞

期貨模擬平台推新功能

為協助交易人更有效掌握期貨交易風險，期交所建置「期貨交易風險情境模擬平台」，並持續優化功能及擴展平台商品，現已涵蓋主要熱門商品，包括指數期貨、股票期貨及臺指選擇權等。自即日起，平台新增股票選擇權，進一步提升交易人整合多元商品部位，評估整體投資組合風險與保證金需求之能力。

台指期 偏向多方

台指期上周多方買盤主導盤勢，不僅順利收復45,000點重要心理關卡，更一度突破46,000點整數大關，雖上周五（14日）受短線獲利了結賣壓影響，指數開高走低收在45,841點，下跌184點，但全周自44,300點附近起漲，最高來到46,470點，改寫本波反彈新高。

黃金期 有望續漲

隨近期就業數據下修，加上通貨膨脹並未失控，市場開始重新定價聯準會升息的必要性，帶動黃金價格自低檔反彈，近期已來到4,400美元關卡附近。若黃金價格上漲反映的是市場升息預期降溫，那更值得關注的，將是美元的結構性變化。

金像電、聯茂 四檔硬挺

金像電（2368）及聯茂在產業景氣帶動下，業績可望持續成長。權證發行商表示，短線股價走揚，容易出現震盪，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過100天的認購權證布局。

萬潤、竑騰 選逾六個月

受惠於全球人工智慧（AI）晶片需求持續爆發，台積電等大廠積極擴充CoWoS及先進封裝產能，帶動國內半導體設備廠營運全面狂飆。設備大廠萬潤（6187）、新銳「隱形冠軍」竑騰近期陸續繳出傲人成績單，受到市場關注。

臻鼎 瞄準逾90天

PCB龍頭大廠臻鼎-KY（4958）受惠AI伺服器、高階IC載板與光模塊需求強勁，交出亮眼成績單。近期公布第2季每股稅後純益（EPS）達2.19元，創同期新高，上半年獲利年增率更突破1.7倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。