交易人目光轉向全球資產 元大期貨CME解密任務掌握行情脈動

全球市場資訊更新加快，從美股指數、美元走勢、黃金避險、原油價格到農產品供需變化，皆可能成為牽動行情的關鍵線索。面對跨資產連動升溫，交易人不再只看單一市場方向，更需要建立一套能快速辨識行情訊號的工具與視角。看準國外期貨交易需求持續升溫，元大期貨攜手芝商所（CME Group）推出「2026 CME元力覺醒｜情報解碼特攻隊」，以情報蒐集、任務解鎖與商品地圖概念，帶領交易人從熟悉的美股行情出發，進一步掌握全球市場脈動。

元大期貨（6023）憑藉穩健財務後盾、完整商品布局與專業服務量能，持續深化國外期貨交易服務。元大期貨提供涵蓋指數、外匯、貴金屬、能源、農產品、債券與利率等多元CME商品選擇，並結合電子下單平台、即時行情資訊、專業顧問服務與線上教育資源，打造從商品認識、交易執行到風險控管的一站式交易支援，協助交易人將全球市場訊號轉化為更有系統的觀察框架。

CME商品具備商品類別多元、近23小時交易、多空雙向操作與微型商品選擇等特色，交易人可依自身資金規模與市場觀察方向，彈性選擇合適工具。對熟悉ETF投資的交易人而言，CME商品亦可作為延伸觀察國際行情的重要入口；從SPY、QQQ、DIA等常見美股ETF概念出發，可進一步認識S&P 500、那斯達克100、道瓊等指數期貨商品，並延伸至匯率、利率、能源、金屬與農產品等不同市場面向。

這次活動期間自即日起日至12月31日，涵蓋CME期貨與選擇權全商品。整體活動以每月解碼任務為核心設計，將交易參與、商品認識與跨資產挑戰結合，打造有別於傳統交易活動的互動體驗。交易人可透過活動網站掌握每月任務資訊、查看商品情報地圖，並逐步解鎖不同資產類別，從單一市場觀察升級為跨市場情報蒐集，提升對全球行情的掌握度。

元大期貨亦於活動網站規劃CME情報學院，以更具互動感的方式說明CME商品特色、適合族群與交易須知，降低交易人理解國外期貨的門檻。未來將持續深化國際商品推廣與市場教育，透過數位內容、專業服務與多元商品布局，陪伴交易人掌握全球行情脈動，開啟國外期貨交易的新視野。