華邦電（2344）第2季受惠記憶體報價上漲，單季營收季增56.4%，CMS占營收比重53%、Flash占營收比重33%，其中，CMS營收季增78.2%，成長最明顯；毛利率66.2%，記憶體的毛利率從上季的56.6%提升至70.3%，單季每股純益5.4元。

受惠AI的發展，改變產業追求性價比與記憶體單價的傳統，轉而重視效能、算力及大容量，記憶體市場供需出現結構性改變。進入第3季，DRAM與Flash的價格仍維持上行趨勢，雖然價格上漲趨勢較緩，但毛利率仍持續向上，市場預估今年EPS為24.8元。今年資本支出為395億元，年增618.1%。

權證券商建議利用價內外5%以內、可操作天期180天以上的商品介入。（國泰證券提供）

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