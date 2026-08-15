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群聯 挑價內外15%
群聯（8299）第2季營收678.88億元，季增65.7%，年增279.5%；每股純益118.57元。受惠eSSD需求強勁平均售價（ASP）成長且脫離消費性市場，後市營運依然可期。
展望第3季NAND Flash供需缺口緊俏，NAND報價持續提升且eSSD需求維持強勁，預期AI System module將持續提升，預期營收續創新高。AI推論帶動儲存需求，預期至2027仍呈現供不應求態勢，且於今年下半年供需缺口將逐季擴大，公司坐擁大量庫存，有利營收規模持續放大。NAND原廠仍無大幅度擴產計畫至2027年仍呈供不應求態勢。
權證券商建議利用價內外15%以內、可操作200天以上的商品操作。（兆豐證券提供）
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