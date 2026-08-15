聯詠（3034）下半年消費性電子產品的需求可能開始出現減緩，但第3季手機客戶備貨需求轉強及Edge AI影像視覺晶片出貨持續成長，預期營收仍成長，原物料及封測成本依然上漲，公司產品售價將會做出相應調整，維持毛利率韌性。

聯詠在SoC方面，持續布局Edge AI或AI Agents等機器視覺應用產品，包含智能家居、有AI功能的NVR、智慧眼鏡、無人機及安防監控系統等領域。手機OLED DDIC產品已切入國際大客戶，出貨進展順利；ASIC業務及手機OLED DDIC營收貢獻樂觀，是未來重要成長動能之一。

權證券商建議利用價內外15%以內、可操作天期150天以上商品介入。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。