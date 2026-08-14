美7月零售銷售意外低於預期 台指期夜盤反攻

台指期夜盤14日開盤時，受美股電子盤漲跌不一的影響下，以45,852點、上漲40點開出後，又快速翻黑下跌，來到45,750點、下跌62點，但在日盤走跌、賣壓宣洩後，又快速翻紅，最高至45,958點、上漲156點，但受買盤追價無力拖累，漲勢開始收斂，但在美國7月零售銷售數據意外低於預期中，截至晚間約21點，指數來到約45,914點、上漲102點。

14日美股電子盤焦點，在於晚間20點30分美國公布的7月零售銷售數據上，意外較上月呈負增長，下降0.6%，為去年5月以來最大降幅，預期增長0.1%、前值增長0.2%，市場預期美國聯準會升息壓力在CPI、PPI、非農就業也都低於市場預期而持續下降下，交易員減少對明年年中前升息超過1碼的押注，道瓊電子盤跌勢收斂、那斯達克電子盤持續反彈，美元擴大跌勢，黃金、白銀由黑翻紅，二年期公債殖利率走低，激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,403元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.45%，半導體期上漲1.54%，中型100期貨指數上漲0.36%。

市場專家建議，就技術面來說，14日台股遭遇空方抵抗，走勢開高走低，日K線最終收黑的格局，在累積波段漲幅已大的前提下，若大盤無法站穩46K關卡，就必須提防短線動能轉弱，下一個交易日台股的表現將是關鍵，重新站上46K後多頭才能重啟攻勢，一旦跌破14日低點45,798點，屆時下檔應密切關注5日均線的支撐力道。