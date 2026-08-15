世芯、M31 押寶100天

台股反彈已站回所有均線之上，現階段類股輪動，世芯-KY（3661）、M31（6643）因營運具成長空間受資金關注。權證發行商表示，股市衝高後波動難免，可挑選相關認購權證操作，控制資金風險。

世芯-KY第2季營收76.4億元，季增82.5%、年減16.4%，但受益於量產營收比重仍維持低檔，第2季毛利率守穩於40%。

今年第3季為美系Hyperscaler客戶3奈米專案快速出量期。該專案主要由美系Hyperscaler客戶與世芯-KY共同投產，第2季的起量多來自客戶自行投產的部分，故世芯-KY所承接的部分將於第3季快速放量。7月營收已達74.3億元，月增108%、年增182%，隨著3奈米專案持續放量，加上中系車廠ADAS專案出貨量恢復，第3季營收可望超越280億元。毛利率伴隨量產比重快速提升。

M31今年第2季合併營收4.22億元，季增6.9%，每股虧損大幅收斂至0.06元，季度營運明顯改善。

此外，董事會近期通過引進信驊科技為策略投資人，雙方將聚焦AI伺服器及高速介面IP等領域深化合作，標誌M31生態系布局邁入新階段。

看好世芯-KY、M31後續表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期100天以上的權證靈活操作。