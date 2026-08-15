台塑、南亞 兩檔聚焦

2026年台股屢創歷史新高，市場波動同步升高，也增加投資操作難度。在此背景下，權證風險有限獲利無窮的商品性質，已成為投資人進行槓桿操作與風險管理的重要工具；隨著市場活絡，權證交易規模及流通在外市值與時間價值亦明顯成長，顯示投資人對此類商品的需求持續增加。

2026-08-15 00:04