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台塑、南亞 兩檔聚焦
台股進入高檔震盪格局，市場焦點轉向基本面，其中，業內外表現俱佳的台塑（1301）、南亞（1303）等個股，成為買盤焦點；權證券商建議，可利用認購權證，參與相關個股走勢。
台塑第2季營收年增4.1%、季增12.5%，每股純益（EPS）1.67元。其中，本業受惠中東衝突帶動各產品平均價格較上季上漲27~64%，以及低價原料推升利差改善；業外收益方面，台塑石化認列59.1億元；台塑烯烴認列11.1億元；台塑美國認列18.8億元；現金股利收入2.3億元。
展望第3季營運，美伊對峙再度推升油價與石化產品報價，整體利差仍較去年谷底與第1季相對有撐，加上台塑工業美國換股利益約10億元入帳，轉投資及現金股息認列，預期本業與業外均維持獲利表現。市場估計第3季營收470.3億元，年增12.7%。
南亞第2季受惠於AI及周邊產業加速發展，電子材料產品價量俱揚，加上轉投資南亞科技獲利貢獻較上季顯著增加，以及台塑化獲利貢獻、股利收入等，單季EPS為3.37元。展望後市，電子材料產品組合結構改善，營收維持成長態勢；化工及聚酯產品受到石化產品行情回落，營收欲增不易。看好台塑、南亞後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期四個月以上的權證介入。
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