權證優化 台新證獻策

2026年台股屢創歷史新高，市場波動同步升高，也增加投資操作難度。在此背景下，權證風險有限獲利無窮的商品性質，已成為投資人進行槓桿操作與風險管理的重要工具；隨著市場活絡，權證交易規模及流通在外市值與時間價值亦明顯成長，顯示投資人對此類商品的需求持續增加。

台新證券表示，近年在主管機關與證券商同業公會的共同努力下，提供多項因應市場需求措施，優化權證投資環境，有效提升市場資源配置效益，保障投資人權益，進一步健全權證市場長遠發展。在相關措施顯著優化成效下，建議應持續並擴大相關政策的方向：

一、延長權證避險降稅：發行券商持續提升造市品質，提供投資人更好的權證投資環境，使權證市場更有競爭力，促進新金融商品市場發展。

二、逐步取消權證在處置股與財務警示股不得發行限制：今年8月10日處置股新制上路，縮短處置股撮合頻率等相關措施；3月24日主管機關縮短權證不得發行處置股期間由三個月降為一個月，有助金融市場發展，提升效率。建議未來持續逐步取消權證在處置股與財務警示股不得發行的限制。

三、提升優良權證發行商獎勵：現行權證發行人評等機制為鼓勵發行商提升造市品質，在發行額度與發行費用進行獎勵，鼓勵券商改善造市品質；未來若能適度提高A、B級發行人的獎勵誘因，可引導業者投入資源改善報價品質，形成良性競爭，提升投資人權益。

對證券商而言，權證具風險有限、無須追繳保證金等特色，亦無投資人融資衍生的信用風險，在我國資本市場具其獨特功能。台新證券指出，未來若持續透過制度優化與市場機制改善，將有助於提升權證市場流動性與商品多元性，投資人可擁有更多元的投資與風險管理工具，並進一步強化台灣衍生性金融商品市場競爭力。