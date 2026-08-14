8月電子期跌　金融期漲

台北股市今天下跌210.47點，收45811.01點。8月電子期收2925.95點，下跌27.15點，正價差1.06點；8月金融期收3188點，上漲32.8點，逆價差8.52點。

8月電子期以2925.95點作收，下跌27.15點，成交64口。9月電子期以2962點作收，上漲0.9點，成交2口。

電子現貨以2924.89點作收，下跌23.1點；8月電子期貨與現貨相較，正價差1.06點。

8月金融期以3188點作收，上漲32.8點，成交339口。9月金融期以3159.8點作收，下跌6.8點，成交1口。

金融現貨以3196.52點作收，上漲29.35點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差8.52點。實際收盤價以期交所公告為準。