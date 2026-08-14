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台指期夜盤漲364點　法人：台股若放量有利上攻

中央社／ 台北14日電
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

市場對升息疑慮降，美股勁揚，標普500創新高，台積電ADR小漲，台指期夜盤收46389點上漲364點，台積電期貨夜盤收2439點上漲11點。法人指出，市場資金追價意願高，台股盤面結構強勢，觀察台積電和電子零組件表現，成交量若能持續超過兆元，上攻動能可期。

美股道瓊工業指數上漲69.72點或0.13%，收53839.99點，標普500指數上揚50.49點或0.65%，收7798.99點；那斯達克指數揚升214.54點或0.81%，收26803.03點，費城半導體指數上漲56.62點或0.46%，收12456.00點。

輝達（NVIDIA）漲0.54%收225.3美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲0.31%收430.49美元，SpaceX跌3.3%。英特爾（Intel）勁揚3.58%收104.56美元，美光（Micron）揚升4.23%收949.83美元，SK海力士ADR勁揚7.29%收165.67美元。超微（AMD）啟動分為4部分的債券發行，預計可籌得40億至50億美元。

台股13日上漲503.41點收46021.48點，成交值新台幣1兆498億元。三大法人同步買超合計907.56億元，其中外資及陸資單日買超金額創史上第7大，買超756.95億元，外資連4日加碼台股。

在台指期淨部位，三大法人13日淨空單增加439口至3450口，其中外資淨空單減少384口至8萬6249口。

台灣證券交易所13日指出，依明晟（MSCI）截至今年7月底資料，台灣在MSCI新興市場指數權重達26.63%，成為新興市場指數第1大市場，台灣上市公司中，台積電以15.46%的權重，居MSCI新興市場指數第1大成分股，反映台灣上市企業在全球資本市場的重要性持續提升。

法人 台指期 夜盤

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