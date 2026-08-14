中國信託證券唱旺市況

台股在歷經上半年震盪後，市場焦點仍圍繞在AI產業鏈。中國信託證券衍生性商品部副總簡新桓表示，從國際科技大廠持續擴大資本支出，到半導體先進製程需求維持高檔，市場對第3季行情抱持審慎樂觀的態度，權證市場也交投熱絡。

簡新桓表示，隨著第2季財報、7月及8月營收陸續公布，企業基本面將成為左右股價的重要因素，也讓權證市場有望延續熱度。

每逢財報或法說會前後，股價波動往往加劇，也提高了權證的交易機會。對投資人而言，權證最大的優勢在於能以較少資金參與行情，在看對方向時，有機會放大投資效益，因此特別受到積極型投資人的青睞。

不過，簡新桓提醒，市場並非只有利多，美國貨幣政策、國際政經情勢及匯率變化，都可能牽動外資動向，進而影響台股表現。尤其AI相關族群經過一段時間上漲後，市場對企業獲利的期待也同步提高，一旦財報或展望不如預期，短線股價波動可能更加明顯。因此，第3季較有機會呈現「震盪中尋找主流」的格局，而非全面齊漲。

中國信託證券權證策略及特色方面，簡新桓分享，中國信託證券多年來深耕權證市場，針對熱門個股提供多元商品選擇，從價內、價平到價外權證，以及不同到期日的商品，滿足各種投資策略需求。此外，中國信託證券權證也持續提供穩定的造市服務，維持良好的權證流動性。

整體來看，下半年台股仍有基本面與產業趨勢支撐，AI題材依舊是市場主力，但盤勢可能隨著財報及國際事件出現震盪。

對權證投資人來說，與其追逐短線題材，不如搭配產業趨勢，選擇流動性佳、天期適中的權證商品，並做好資金配置與風險管理，才能在行情變化中掌握更多投資契機。