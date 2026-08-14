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臻鼎、金像電 權證四檔吸睛

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

受惠一般伺服器、AI伺服器及高階交換器等需求強勁，印刷電路板（PCB）業者臻鼎-KY（4958）、金像電（2368）等，在IC載板、高階軟板、高階HDI等高階產品的出貨量提升下，推升毛利率及整體獲利表現，相關權證也獲矚目。

法人分析，臻鼎-KY持續優化產品組合，包括伺服器、光模塊、載板占比逐季提升。另一方面，臻鼎-KY並已增加資本支出，聚焦iHDI／mSAP、HLC、IC載板及高階軟板等高成長領域。未來幾年新產能分階段開出，將逐步轉化為營收與獲利貢獻。在持續擴充產能帶動，預估臻鼎-KY與AI應用相關營收占比，將逐漸提升。其中在光模塊產業，預期在明年可躍居全球大型高階光模塊PCB供應商。在AI伺服器方面，GPU與ASIC客戶的iHDI與HLC產品已陸續量產，目標市占率逐步提升，並積極與客戶針對未來二到三個世代平台的產品進行開發。

金像電與AI相關營收占比也逐季上揚，因應強勁訂單需求，金像電並積極在台灣廠、蘇州廠、常熟廠、泰國廠等擴充產能。在新產能陸續加入後，將帶動營收逐季成長。針對未來客戶ASIC伺服器由多層板往HDI板技術移轉，法人認為HDI厚板技術與800G交換機多層板技術門檻相當，對金像電來說，並無特別難度、挑戰不大。

權證發行商表示，投資人若看好臻鼎-KY與金像電後續表現，可以挑選價內外20%以內、180天期以上的權證入手，以小金搏大利。

臻鼎 金像電 印刷電路板

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