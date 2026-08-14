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台虹、大成鋼 權證押逾60天

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股昨（13）日站上46K大關、再攀本波反彈高峰。盤面上，個股雖跌多漲少，不過資金湧向利基股族群，激勵股價強勢表態。如台虹（8039）亮燈強鎖漲停；大成鋼（2027）大漲7.5%，均明顯較大盤強勢。

台股昨日受惠MSCI三升台股權重，市場預期將引動上億美元被動式資金流入，激勵指數持續走強。不過，盤面個股卻跌多漲少，資金轉向利基股族群靠攏，帶動相關個股躍居盤面交投亮點。

台系軟性銅箔基板大廠台虹，擁有自主性基礎配方與精密塗佈兩大核心技術，專業於提供先進軟板材料產品，包含軟性銅箔材料、覆蓋膜、純膠、補強板、複合板及創新應用整合服務。

法人指出，台虹股價強勢主因有二：元太自四年前開始買進台虹股票，開拓元太旗下元瀚材料的產品出海口；為因應AI伺服器M9等級應用，台虹開發出無玻纖布的聚四氟乙烯基板，突破高頻高速材料結構，2027年量產。

大成鋼受惠鋼鋁關稅、廠房建置使美國供需吃緊等利多發酵，吸引市場買盤積極挺進，帶動近來股價強勢表態、一路上揚，昨日收盤價50.4元攀四年半來波段高峰，市值則攀高至1,302.5億元，創下歷史新高紀錄。法人指出，大成鋼受惠於企業回流美國帶動廠房建置、下游低庫存及維修更新等剛性需求，AI資料中心建置更將提供新的成長動能，因此上調今明兩年每股純益（EPS）各15%、20%，建議「買進」，目標價上看55元。

權證發行商建議，可挑選價內外30%內，距到期日超過60天的相關權證為主。

台虹 大成鋼 個股

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台虹、大成鋼 權證押逾60天

台股昨（13）日站上46K大關、再攀本波反彈高峰。盤面上，個股雖跌多漲少，不過資金湧向利基股族群，激勵股價強勢表態。如台虹（8039）亮燈強鎖漲停；大成鋼（2027）大漲7.5%，均明顯較大盤強勢。

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