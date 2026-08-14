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全民權證／國巨 挑逾200天

經濟日報／ 記者魏興中整理

國巨*（2327）由於外資預期第3季營運將「價量齊揚」，加上股價基期仍處低檔，吸引買盤大舉卡位，昨（13）日股價開高走高亮燈漲停，表現相當強勢亮眼。

花旗指出，國巨* 7月營收創下歷史新高，反映積層陶瓷電容（MLCC）價格調漲效益開始浮現，加上標準品與特殊品的產能利用率已超過90%，且訂單出貨比達2.2倍，預示第3季將出現「量價齊揚」的乘數效應。此外，客戶對簽署「高價長期供貨合約」興趣日濃，為下半年及未來提供了進一步的結構性上行空間，重申「買進」評等，目標價1,450元。看好國巨*後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%、距到期日超過200天的認購權證。（永豐金證券提供）

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國巨 花旗 營收

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