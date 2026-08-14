全民權證／亞德客 兩檔火熱

亞德客-KY（1590）第2季營收創歷史新高，由於氣動元件稼動率達100%，加上規模擴張及生產效率精進，推升毛利率、營益率走揚。法人預估，因出貨表現優於預期，亞德客-KY第3季獲利將維持高檔。

法人分析，由於中國氣動市場持續回升，亞德客-KY至今接單金額持續大於出貨，預估第3季產能利用率將維持滿載。受惠工具機市場接單力道持續上揚，加上中國產業自動化政策推動製造升級、設備汰舊換新的需求，帶動本波氣動元件展開復甦循環周期。線性滑軌也隨工具機產業復甦，預期下半年產能利用率將往上攀升。看好亞德客-KY的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期60天以上的權證。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。