全民權證／奇鋐 選價內外10%

奇鋐（3017）昨（13）日股價開高震盪走高鎖漲停3,200元。法人看好其受惠水冷散熱產品出貨持續成長，伺服器與網通領域需求看旺，因此維持「買進」評等，目標價3,580元。

法人分析，因應客戶需求持續增加，奇鋐積極擴充產能，2026年下半年水冷板月產能將由20萬組提升至100萬組，分歧管月產能則由1,000單位增至7,000單位。隨著ASIC採用水冷散熱的比重持續提升，後續擴產計畫仍在規劃中，產能有望較2026年下半年再增加約五成，後市營運可期。權證發行商建議，看好奇鋐後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局，標準則以價內外10%以內、剩餘天數超過150天等條件為主。（群益金鼎證券提供）

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