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期貨商論壇／黃金期 展望正向

經濟日報／ 記者崔馨方整理

黃金期貨（TGF）近期重新轉強，美國最新公布的7月消費者物價指數（CPI）月增0.1%、年增3.4%，較6月的3.5%進一步降溫，核心CPI年增率也由2.6%下降至2.5%，通膨數據大致符合市場預期。

期貨法人分析，接下來市場焦點將轉向昨（13）日公布的美國7月生產者物價指數（PPI），若PPI同樣顯示上游物價壓力趨緩，將進一步降低市場對Fed升息的預期，有利美元與殖利率降溫，黃金多方格局有望延續；反之，若PPI重新升溫，尤其能源成本持續向企業端傳導，市場可能再次提高升息預期，金價短線也容易出現獲利了結。

另一方面，中東情勢與荷莫茲海峽相關風險尚未完全消除，避險需求仍為黃金提供一定支撐。整體來看，黃金已逐步擺脫先前受高利率環境壓抑所形成的整理格局，近期技術面明顯轉佳。

投資人可以透過黃金期貨來參與黃金行情，是以新台幣計價的黃金期貨，保證金一口22,000元，一個跳動為新台幣5元，進入門檻較低，此外，由於黃金與其他資產價格間相關性較低，可以增進投資組合效率。

需要留意的是，期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供、記者崔馨方整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

黃金 期貨 通膨

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