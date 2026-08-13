期貨商論壇／台指期 伺機操作

最新通膨數據顯示，市場對聯準會維持觀望甚至降息的預期升溫，成為支撐美股及台股的重要因素。隨外資籌碼改善、系統性風險下降，加上產業基本面持續成長，台股後市仍偏正向，可留意台指期操作機會。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國最新公布的消費者物價指數（CPI）維持溫和增長態勢，不僅顯示通膨壓力持續受到控制，也進一步強化市場對聯準會貨幣政策轉向寬鬆的期待。隨著升息疑慮降溫，資金風險偏好明顯回升，美股維持穩健表現，連帶提振全球股市投資氣氛，台股也因此獲得外部環境的正面支撐。

受到國際股市回穩激勵，台股相關指數期貨同步展現強勁反彈力道，市場情緒明顯回暖。從技術面觀察，指數已逐步收復先前回檔失土，顯示市場對於前波修正的疑慮逐漸淡化。若後續能持續守穩重要技術關卡，將有助確認先前因市場避險情緒而引發的去槓桿調整已大致完成，整體盤勢有機會重新回到中長期上升軌道。

籌碼面方面，外資近期態度也出現積極變化。觀察期貨與現貨市場動向，可以發現外資避險空單有逐步回補現象，同時現貨市場買盤力道增強。這代表國際資金對台股後市看法已較前期樂觀，市場風險偏好回升，對大型權值股與AI供應鏈族群皆形成正向助力。（富邦期貨提供、記者崔馨方整理）

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