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期交所精進夜盤風控

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所。 期交所／提供
期交所。 期交所／提供

因應近年夜盤交易量持續成長及國際金融市場波動加劇，期交所17日起推出「結算會員自設風險警示自動通知服務」，精進既有夜盤風險預警機制，並新增結算會員自訂風險預警指標，提升結算會員自主風險管理能力及彈性，協助其更即時掌握夜盤風險。

期交所現行於夜盤交易時段提供結算會員「盤後保證金使用成數」預警服務，當結算會員新增委託保證金占超額保證金比率達一定警示標準時，即透過簡訊、Email等方式通知結算會員注意。此次精進措施進一步提供結算會員依需求縮短通知時間間隔，使其於市場波動加劇時，能更快速掌握風險變化。

為進一步深化夜盤風險管理韌性，期交所新增「整戶維持率」及「委託保證金增加金額及幅度」二項預警指標。前者協助結算會員掌握未平倉部位所需保證金與現存有保證金狀況；後者則有助於掌握短時間內委託保證金大幅增加情形。

結算會員可依其經紀及自營業務之風控策略與管理需求，自行設定預警門檻、通知時間間隔等預警條件，並可按業務權責自訂通知人員及通知項目，提升風險管理彈性，以適時評估並執行繳存保證金等相關風控措施。

期交所精進夜盤風控措施，此次新增夜盤風控預警資訊服務，協助結算會員依內部風險管理原則自行設定相關警示指標，於市場行情高度波動或委託部位短時間大幅變化時，即時掌握夜盤風險資訊、及早採取因應措施，共同維護期貨市場安全與穩定。

針對昨（13）日台指期表現，期貨法人表示，受美國升息疑慮消退、美股持續反彈帶動，台指期開盤跳空大漲近600點，盤中雖遭遇獲利了結賣壓，漲幅有所收斂，終場仍收復46,000點整數關卡，上漲489點，以紅K作收。目前指數持續站穩所有均線之上，且季線維持向上走升，若後續守穩季線支撐，整理後仍有機會再攻高點。

期交所 夜盤 未平倉

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