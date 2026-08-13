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由紅翻黑！台指期夜盤剛開盤跌破46K 期貨法人這麼說

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台指期夜盤剛開盤跌破46K！期貨法人這麼說

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤13日以45,950點開低，盤中走勢持續震盪。記者余承翰／攝影
台指期夜盤13日以45,950點開低，盤中走勢持續震盪。記者余承翰／攝影

台指期夜盤13日以45,950點開低，盤中走勢持續震盪。截至傍晚5點40分，台指期夜盤暫報45,975點、跌50點、跌幅0.1%。剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達46,031點，但隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達45,878點，高低點震盪153點，跌破46K大關，持續於45,900點附近震盪。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國最新公布的消費者物價指數（CPI）維持溫和增長態勢，不僅顯示通膨壓力持續受到控制，也進一步強化市場對聯準會貨幣政策轉向寬鬆的期待。隨著升息疑慮降溫，資金風險偏好明顯回升，美股維持穩健表現，連帶提振全球股市投資氣氛，台股也因此獲得外部環境的正面支撐。

曹富凱認為，本次通膨數據反映美國經濟雖仍保持成長動能，但物價漲幅已逐步朝聯準會長期目標靠攏，並未出現失控現象。在此背景下，投資人對未來貨幣政策的擔憂明顯降低，有助於資本市場重新聚焦企業獲利與產業基本面表現。尤其科技與人工智慧相關產業仍維持成長趨勢，成為支撐美股與亞洲市場的重要力量。

曹富凱進一步分析，受到國際股市回穩激勵，台股相關指數期貨同步展現強勁反彈力道，市場情緒明顯回暖。從技術面觀察，指數已逐步收復先前回檔失土，顯示市場對於前波修正的疑慮逐漸淡化。若後續能持續守穩重要技術關卡，將有助於確認先前因市場避險情緒而引發的去槓桿調整已大致完成，整體盤勢有機會重新回到中長期上升軌道。

籌碼面方面，外資近期態度也出現積極變化。觀察期貨與現貨市場動向，可以發現外資避險空單有逐步回補現象，同時現貨市場買盤力道增強。這代表國際資金對台股後市看法已較前期樂觀，市場風險偏好回升，對大型權值股與AI供應鏈族群皆形成正向助力。

另一方面，散戶資金動向則呈現不同樣貌。隨著市場快速反彈，部分散戶追價意願反而出現降溫跡象，多單動能較先前有所收斂。從歷史經驗來看，當市場主導力量由法人資金接手，而非過度仰賴散戶追價時，往往有助於盤勢維持較健康且穩定的上漲結構，也能降低短線波動風險。

台股 台指期 夜盤 期貨 美股

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