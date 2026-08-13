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期交所新增夜盤風控預警 助結算會員即時掌握風險

中央社／ 台北13日電

台灣期貨交易所今天下午表示，因應夜盤交易量成長及國際金融市場波動，17日起推出「結算會員自設風險警示自動通知服務」，優化既有夜盤風險預警機制，新增結算會員自訂風險預警指標，提升結算會員自主風險管理能力及彈性，協助即時掌握夜盤風險。

期交所透過新聞稿說明，現行在夜盤交易時段提供結算會員「盤後保證金使用成數」預警服務，當新增委託保證金占超額保證金比率達一定警示標準時，透過簡訊、Email等方式通知結算會員注意。此次精進措施進一步提供結算會員依需求縮短通知時間間隔，在市場波動加劇時，可快速掌握風險變化。

為深化夜盤風險管理韌性，期交所指出，新增整戶維持率與委託保證金增加金額及幅度2項預警指標，前者協助結算會員掌握未平倉部位所需保證金與現存有保證金狀況；後者掌握短時間內委託保證金大幅增加情形。

期交所表示，結算會員可依經紀及自營業務風控策略與管理需求，自行設定預警門檻、通知時間間隔等預警條件，並可按照業務權責自訂通知人員及通知項目，提升風險管理彈性，適時評估並執行繳存保證金等相關風控措施。

期交所指出，此次新增夜盤風控預警資訊服務，協助結算會員依照內部風險管理原則，自行設定相關警示指標，在市場行情高度波動或委託部位短時間大幅變化時，即時掌握夜盤風險資訊、及早採取因應措施，共同維護期貨市場安全與穩定。

期交所 夜盤 風險 台灣期貨交易所

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