全民權證／鴻海 兩檔閃金光

台股上半年創下歷史新高後，短短數周內受到全球晶片股修正及AI資本支出疑慮而急速回檔，後來隨國際科技巨頭財報轉佳又快速收復失土。這種「先恐慌、後驗證」的雙向劇烈擺盪，已成為市場常態。群益金鼎證券表示，為了在有限資金下靈活因應，權證成為眾多投資工具中的最佳選擇。

2026-08-13 01:00