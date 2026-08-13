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全民權證／鴻海 兩檔閃金光
鴻海（2317）第2季稅後純益599.7億元，每股純益（EPS）4.2元優於預期，加上7月營收受惠雲端及運算等四大事業群同步成長，攀升至9,465.1億元，改寫歷史新高紀錄，強勁基本面帶動股價延續反彈走勢。
展望下半年至2027年，法人指出，除輝達（NVIDIA）訂單外，鴻海其他人工智慧（AI）業務成長動能將來自新客戶與新專案導入，包括谷歌TPU v8機櫃，及第3季放量的CPO業務；ASIC AI伺服器出貨成長及通用伺服器也將維持雙位數年增，法人預期，鴻海雲端業務營收占比將由2025年的40%提升至今年的55%，並進一步於2027年達62%水準。
權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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