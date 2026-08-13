全民權證／健鼎 瞄準逾200天

健鼎（3044）營收獲利連續創高，上半年營收458.22億元，年增30.8%，稅後純益68.43億元，年增42.5%，每股純益（EPS）13.02元，改寫史上最佳紀錄，持續受惠伺服器與記憶體業務推動。

展望後市，法人認為，健鼎將受惠三大核心成長動能，第一，伺服器及記憶體等高毛利產品帶動產品組合改善，已逐步反映於獲利；第二，原料漲價已向客戶反映價格，隨著下半年營收規模放大，預期毛利率表現將延續；第三，CPU伺服器及儲存需求同步增加，使DRAM與NAND的需求面擴大，整體供需仍偏緊，營運可期。

權證券商建議，看好健鼎後市股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、有效天期200天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（元大證券提供）

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