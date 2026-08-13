快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／健鼎 瞄準逾200天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

健鼎（3044）營收獲利連續創高，上半年營收458.22億元，年增30.8%，稅後純益68.43億元，年增42.5%，每股純益（EPS）13.02元，改寫史上最佳紀錄，持續受惠伺服器與記憶體業務推動。

展望後市，法人認為，健鼎將受惠三大核心成長動能，第一，伺服器及記憶體等高毛利產品帶動產品組合改善，已逐步反映於獲利；第二，原料漲價已向客戶反映價格，隨著下半年營收規模放大，預期毛利率表現將延續；第三，CPU伺服器及儲存需求同步增加，使DRAM與NAND的需求面擴大，整體供需仍偏緊，營運可期。

權證券商建議，看好健鼎後市股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、有效天期200天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

健鼎 伺服器 營收

延伸閱讀

健鼎上半年EPS 13.02元

全民權證／超豐 瞄準逾90天

全民權證／研華 瞄準逾90天

奇鋐發功 權證押逾100天

相關新聞

群益金鼎證挺權證投資

台股上半年創下歷史新高後，短短數周內受到全球晶片股修正及AI資本支出疑慮而急速回檔，後來隨國際科技巨頭財報轉佳又快速收復失土。這種「先恐慌、後驗證」的雙向劇烈擺盪，已成為市場常態。群益金鼎證券表示，為了在有限資金下靈活因應，權證成為眾多投資工具中的最佳選擇。

研華、樺漢 權證選逾三個月

台股昨（12）日震盪走高，終場上漲397點或0.88%，收上45,518點。發行券商指出，看好工業電腦相關股族群後市表現的投資人可以留意研華（2395）、樺漢（6414）等相關權證的布局機會。

華通、大成鋼 權證四檔聚焦

上市櫃公司陸續公布7月營收後，市場聚焦在業績成長股上，其中，單月營收呈連三月走揚、且在近期獲三大法人買盤加持的華通（2313）、大成鋼（2027）等業績成長股受矚目，相關認購權證可留意布局時機。

全民權證／鴻海 兩檔閃金光

鴻海（2317）第2季稅後純益599.7億元，每股純益（EPS）4.2元優於預期，加上7月營收受惠雲端及運算等四大事業群同步成長，攀升至9,465.1億元，改寫歷史新高紀錄，強勁基本面帶動股價延續反彈走勢。

全民權證／力成 挑價內外15%

力成（6239）與博通（Broadcom）合建新加坡面板級封裝廠，對Broadcom而言，AI ASIC日趨複雜，後段封測是IC設計時就需納入考量，力成有成熟PLP量產經驗，能滿足Broadcom需求。

全民權證／健鼎 瞄準逾200天

健鼎（3044）營收獲利連續創高，上半年營收458.22億元，年增30.8%，稅後純益68.43億元，年增42.5%，每股純益（EPS）13.02元，改寫史上最佳紀錄，持續受惠伺服器與記憶體業務推動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。