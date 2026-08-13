華通、大成鋼 權證四檔聚焦

上市櫃公司陸續公布7月營收後，市場聚焦在業績成長股上，其中，單月營收呈連三月走揚、且在近期獲三大法人買盤加持的華通（2313）、大成鋼（2027）等業績成長股受矚目，相關認購權證可留意布局時機。

華通第2季營收季增2.3%、年增9.8%，稅後純益季、年雙成長。展望下半年，配合消費性傳統旺季及光模塊、資料中心等出貨量明顯增加，預期將呈逐季成長格局，市場估第3季營收240.9億元，季增20.5%、年增20.2%，創單季新高，每股純益（EPS）2.5元。

此外，受惠AI資料中心加速建置、高速光連接需求升溫，全球AI專用光收發模組市場正進入高速成長期，加上mSAP製程PCB缺口持續大，目前相關廠商擴產以華通等最為積極。

華通在台灣蘆竹、大園及大陸重慶三廠商同步進行擴產，市場估華通今年EPS將成長至7.9元。

大成鋼方面，LME鋁價自高檔回落，但鋁板採原料成本加成定價模式，可隨原料價格變化調整售價，加上進口鋁板受到關稅限制，當地供給維持偏緊，預估下半年鋁板毛利率將維持26~28%。

需求方面，美國建築與製造業需求支撐鋁板拉貨動能，預估鋁板單月出貨量達2.4萬噸以上。

由於第2季獲利優於預期，且下半年鋁板利差維持穩定、不銹鋼高毛利管材出貨放量，以及熱軋產能提升帶動自製率改善，因此，市場上修大成鋼今年營收至1,356.5億元，年增33.2%，稅後純益149.4億元，年增123.8%，EPS上修至5.7元，年增123.8%。

看好華通、大成鋼後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的權證介入。