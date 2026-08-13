研華、樺漢 權證選逾三個月

台股昨（12）日震盪走高，終場上漲397點或0.88%，收上45,518點。發行券商指出，看好工業電腦相關股族群後市表現的投資人可以留意研華（2395）、樺漢（6414）等相關權證的布局機會。

法人指出，7月全球工業電腦（IPC）迎來十年一遇的轉型暴衝潮。受惠於AI算力需求大爆發，企業積極尋求低延遲與高資安的本地運算方案，帶動研華、樺漢等龍頭廠的接單能見度大幅拉長，整體產業結構從硬體供應商加速轉型為AI方案整合商。

面對上游高階邊緣AI晶片、記憶體及特殊零組件成本走揚，加上客製化軟硬體整合服務的比重增加，7月工業電腦供應鏈持續針對高負載、高耐受性的AI運算平台與專案進行價格調整，推動整體平均銷售價格維持穩健上行。

研華7月合併營收112.72億元，創下單月歷史新高，年增87.6％；前七月合併營收達577.84億元，年增40.3％，創同期新高。法人指出，營運動能成長主要受惠於全球客戶加速AI布局，帶動邊緣AI與智能系統等相關應用需求持續暢旺。

法人指出，來自於邊緣AI規模化落地、全球三大市場復甦及機器人與智慧製造，推升今年營收成長有望達雙位數；明年營運將持續受惠於半導體設備、先進製程升級及智慧製造需求全面引爆，結合高毛利的AI方案整合效益發酵，推升整體營運、獲利表現再創歷史高峰。

樺漢7月自結合併營收164億元、月減7.1％、年增55.1％，寫下歷史同期新高。法人指出，營運動能成長主要受惠於全球實體AI應用需求強勁以及北美高科技廠務工程進度持續推進。

權證發行商建議，看好研華、樺漢可買進價外20%至價內10%、有效天期90天以上的認購權證靈活操作。