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群益金鼎證挺權證投資

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
群益金鼎證券總公司。群益金鼎證券／提供
群益金鼎證券總公司。群益金鼎證券／提供

台股上半年創下歷史新高後，短短數周內受到全球晶片股修正及AI資本支出疑慮而急速回檔，後來隨國際科技巨頭財報轉佳又快速收復失土。這種「先恐慌、後驗證」的雙向劇烈擺盪，已成為市場常態。群益金鼎證券（6005）表示，為了在有限資金下靈活因應，權證成為眾多投資工具中的最佳選擇。

群益金鼎證券指出，近來台股劇烈波動，主因在於幾條主線同時共振。首先是市場對AI產業龐大資本支出能否兌現為獲利的疑慮，與雲端業務實際成長間的反覆拉鋸。其次，全球主要央行在通膨仍高於目標下，維持相對緊縮立場，牽動資金成本與評價；最後則是地緣政治與油價的不確定性，持續放大盤面的敏感度。

在三者交織下，個股輪動速度加快、單日振幅也因此擴大。對投資人而言，這樣的環境既是挑戰，也是機會。當方向難測、波動加劇時，如何在有限資金下靈活因應，權證就是眾多投資工具中的最佳選擇。因為權證能讓投資人得以用小額部位參與個股行情，看多時以認購掌握上漲、避險時以認售對沖下檔，並可依市場情境動態調整。

群益金鼎證券提醒，槓桿是雙面刃，真正的贏家從不倚賴運氣，而是建立在對「合理價」的判讀、對時間價值的理解，以及嚴守紀律的操作之上。

展望下半年，群益金鼎證券分析，在AI長線趨勢與供應鏈重組的主軸下，預期台股行情仍偏向震盪格局。與其追逐指數，不如聚焦具題材與基本面支撐的強勢族群，善用權證的槓桿與避險特性，在震盪中尋找買點。市場每一次的震盪，都是對投資人判斷力的檢驗。在放大的波動裡看清方向、選對工具、守住紀律，才是穿越多空循環的長久之道。

群益 權證 台股

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