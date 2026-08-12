期貨商論壇／匯率期 靈活布局

美國7月非農就業意外減少2.3萬人，低於市場預期，5及6月就業人數合計下修10.3萬人，就業市場降溫使聯準會9月升息預期快速退潮。不過美元並未就此轉為單邊弱勢，市場正等待尚未公布的7月消費者物價指數（CPI），匯市主軸也轉為就業轉弱與通膨風險尚未解除之間的拉鋸。

聯準會上次會議有三名官員主張升息1碼，顯示通膨仍是政策判斷核心。若7月CPI降溫，市場可能下修升息預期，美債殖利率與美元將面臨壓力；若通膨高於預期，近期中東局勢帶動油價波動的影響可能放大通膨疑慮，使升息押注重新升溫，美元有機會再度取得支撐。

本周後續還有生產者物價指數（PPI）及零售銷售數據，匯市波動恐持續放大。日本與美國日前罕見聯手進場支撐日圓，然而日銀升息步調仍偏慢、美國利率維持相對高檔，持有美元的利差誘因就不容易消失，官方行動雖能壓低短線匯價，仍難直接扭轉日圓面臨的中期壓力。

投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

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