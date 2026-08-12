期貨商論壇／力積電期 動能強

力積電（6770）近年持續推動業務轉型，除記憶體代工外，亦積極布局先進封裝、3D AI Foundry、矽光子及特殊製程等領域。隨AI伺服器、高頻寬與低功耗應用需求提升，公司透過多元技術平台拓展AI相關商機，逐步提高產品與業務組合的差異化程度。

營運績效方面，力積電7月營收66.9億元，月增3%、年增70.5%；前七月累計營收年增42.7%。營運動能方面，自3月起調高DRAM代工價格，4月起調漲NAND Flash代工報價，加上12吋邏輯代工價格調整，帶動第2季營收明顯回升，漲價效益亦持續反映於近期營收表現。

此外，力積電12吋IPD平台已完成國際大廠認證，預計第2季開始放量，並切入英特爾EMIB先進封裝體系；亦布局3D WoW Hybrid Bonding，目前四層3D AI DRAM堆疊已獲先進邏輯大廠認證，並朝八層堆疊推進。

展望後市，力積電將資源集中於AI伺服器電源管理晶片及3D AI晶圓代工業務，並布局WoW、矽電容、矽中介層及高頻寬記憶體晶圓製造代工，同時逐步降低低毛利產品比重。公司指出，2025年為營運谷底，2026年將是值得期待的一年，未來三年3D AI Foundry有望成為第三大成長支柱；在記憶體景氣回升、產品組合優化及新業務逐步放量下，投資人可透過力積電期貨布局。（兆豐期貨提供）

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