凱基期貨擴大全球商品版圖 「股、農、金、能」 四大板塊微型合約齊發

面對美國大選變數、全球氣候異常與各國貨幣政策交鋒，單一投資市場的波動風險正悄悄升溫。為協助投資人打造「抗震又靈活」的全天候資產防護網，凱基期貨積極擴充全球商品線，重磅上架涵蓋指數、農產品、貴金屬與能源四大板塊的期貨新合約。凱基期貨持續引進多元且低門檻的微型商品，讓各類型投資族群，皆能在瞬息萬變的國際行情中精準卡位。

凱基期貨2026年6月30日上架韓國交易所夜盤商品，包含小型KOSPI 200（MKS2）、KOSPI 200（KS）、KOSDAQ 150（KSQ）、三年韓國債券（KTB）、十年韓國債券（LKTB）以及美元兌韓圜期貨（USD），提供投資人跨時區交易選擇。

緊接著，四大板塊新合約陸續登場，由7月31日上架的EUREX交易所「MSCI世界指數（FMWO）」率先揭開序幕，8月21日將推出SGX交易所的微型日經225指數（NS）。對於習慣定期定額投資0050 ETF等大型權值股的存股族而言，當市場遇到地緣政治動盪時，可善用這類指數型期貨來做大範圍的保護性避險。而微型日經期貨具備超親民的保證金門檻，有助於年輕小資族以較少的資金，參與日本央行政策帶來的匯率與股市大波段。

除了股市相關商品，極端氣候與通膨議題也是下半年的市場關注焦點。凱基期貨於8月14日同步上架CME Group的微型玉米（MZC）、微型黃豆（MZS）、春麥（HRS）以及小型白銀（QI）等商品。透過微型化的農產品合約，投資人也能將氣候異常這類宏觀議題轉化為實際的交易策略，靈活對沖日常餐桌上的通膨成本；兼具工業與避險雙重屬性的小型白銀，更能進一步強化投資組合的抗震力。同日上架的還有EUREX交易所的製氣油（G），此舉將滿足機構法人與高階交易客群對於歐洲能源轉型與冬季能源儲備的專業避險需求。

為協助投資人熟悉新商品與提升交易體驗，凱基期貨特別企劃「期力全開」活動，由專業營業員擔任投資陪跑員，提供一對一商品介紹及交易指引。即日起，只要登記開戶即可享有專人陪跑服務，每月前150名還可搶拿200元即享券；新開戶不僅加碼抽500元即享券，次月只要完成1筆交易，再霸氣送出1,000凱期金。透過超有誠意的階梯式獎勵，陪您輕鬆跨足海外期貨市場。

除了持續優化商品與服務，凱基期貨為深化市場教育與落實企業社會責任，自7月30日至8月31日期間，凡追蹤凱基期貨官方IG並熱情互動留言，就能免費獲得＜2026下半年投資展望＞懶人包；8月10日至8月17日更發起「全民反詐騙」任務，只要於FB或IG追蹤留言、參與反詐活動，就有機會抽中500元即享券。凱基期貨期望透過優化交易系統與社群互動宣導，為投資人持續打造最安心、具溫度的全方位金融服務。