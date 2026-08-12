LME 銅期貨這周再創高 電纜股同慶 華新、華榮都大漲

倫敦金屬交易所（LME）三個月銅期貨10日收盤創下新高，報每公噸14,160美元，昨日仍守在14,156.5元，在高檔震盪。銅走強帶動相關概念股大漲，電線電纜股受惠低價庫存利益、且產品可望跟著調整售價，華新（1605）、華榮（1608）、大山（1615）盤中都大漲4~5%，大東電（1623）上漲近3%。

銅價先前在8月6日盤中曾創下每公噸14,369.50美元，超越5月中旬創下的高點紀錄，銅價走強，反映全球銅市場供需吃緊，但AI資料中心與電力基礎設施需求持續增加。

美銀金屬研究主管威德默（Michael Widmer）說，目前全球銅礦新增供給十分有限，加上供應中斷持續發生，使市場更加緊張。部分既有礦場的礦石等級持續下降，但新礦場從開發到投產通常需要約十年時間，使供應增速相當緩慢。

銅價走高帶動相關銅概念股走強，電線電纜股齊漲，其中龍頭華新一度衝上40元之上，盤中漲幅逾4%。外資也連續買超兩天，共4.4萬張。

華新公布第2季財報，華新第2季營收496億元，毛利率7.6%，營業淨利7.26億元，營益率1.5%，但受惠業外收入挹注84億元，純益率直接跳升至18.2%，每股純益2.04元。

展望第3季，華新指出，不銹鋼事業因鎳金屬等原料價格維持高檔，且大陸反內捲政策限制供給，產品價格可望維持，預期整體表現與第2季差異不大。電線電纜部分，華新看好電力傳輸與配電系統為AI時代不可或缺的基礎設施，隨著全球AI應用快速發展，將持續帶動電力需求成長，第3季電線電纜整體表現可望維持上季水準。