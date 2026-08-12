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期貨商論壇／匯率期 靈活操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理

近期美元指數整體呈現橫盤整理後受挫回落的走勢，期貨商表示，匯市定價核心緊緊圍繞在地緣風險、油價起伏以及聯準會的政策路徑上，而非農就業報告則成為打破橫盤僵局、扭轉美元短線動能的最關鍵轉折點，可利用匯率期貨伺機操作。

在美國經濟數據並未進一步推升年內升息預期背景下，美元指數大多維持區間震盪。

非美貨幣方面表現互有消長，歐元與英鎊受惠於風險情緒回升與美元動能放緩而小幅走強；日圓則在美日官員表態防守匯率支撐下，經歷連日反彈與短線獲利了結的震盪洗盤。

不過，近期市場情緒出現短暫的反轉，受油價短線反彈及美債殖利率走高的雙重帶動，市場對通膨加劇及聯準會可能維持偏鷹政策的預期再度升溫，推動美元指數強勢表態。

另外，外匯市場迎來本周最大震撼彈。美國最新公布的非農就業人數意外轉負，且薪資成長放緩，這份弱於預期的勞動市場成績單，讓投資人迅速重新評估聯準會9月決策路徑。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

匯率 美元指數 日圓

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