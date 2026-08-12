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期貨商論壇／原油期 避險優選

經濟日報／ 記者崔馨方整理

近期布蘭特原油期貨強勢，一舉突破87美元關卡。在通膨數據與海峽談判結果明朗前，原油期貨的高波動性勢必延續，投資人可以善用原油期貨的雙向交易機制進行動態避險，應對多重變數驅動的非典型震盪。

本次油價推升並非單純由戰爭恐慌所驅動，而是從供給端到需求端連鎖反應的結果。本波漲勢的最初始於 OPEC+產油國承諾於第3季維持減產紀律，奠定庫存偏低的基底。

在供給面缺乏彈性下，近期墨西哥灣遭遇熱帶風暴侵襲，迫使大量海上鑽井平台緊急暫停作業，短線造成產能真空。而地緣政治風險緊接著在周末接棒，胡塞武裝組織對沙烏地阿拉伯煉油設施發動突襲，直接威脅中東原油產能。

在總經與資金面，美國非農就業人數與失業率皆低於預期，推升市場的降息預期。隨著貨幣政策轉向寬鬆，美元指數走弱為油價提供上漲的動能。從技術面觀察，技術指標已來到超買區間，短線價格在急速拉升後，隨時可能面臨獲利了結賣壓。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

原油 避險 海峽

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