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台指期 可望整理再攻

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（11）日同步收漲，集中市場加權指數漲191點，收45,120點；台指期則漲100點至45,090點，逆價差30.72點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，整理過後仍有機會攻高，但短線須留意震盪風險。

近期美伊局勢仍不明朗，油價反彈壓抑美股續攻力道，拖累台指期開低逾200點，一度回測季線支撐，所幸低接買盤承接力道強勁，帶動指數由黑翻紅，終場上漲100點，以紅K作收。台新期貨認為，目前仍站穩所有均線之上，若後續守住季線支撐，整理過後仍有機會再攻高點。

籌碼面部分，三大法人買超281.79億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少164口至3,607口，其中外資淨空單減少277口至88,924口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加22口至3,122口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點；8月W2買權最大OI落在47,300點，賣權最大OI落在44,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17上升至1.24。VIX指數下降1.64至33.55。外資台指期買權淨金額-0.95億元；賣權淨金額0.03億元。

綜合永豐、台新期貨表示，台股周一大幅反彈後，昨日轉為高檔震盪。目前指數站穩主要均線之上，短中期技術面維持偏多格局，且均線逐步轉強，有利反彈行情延續。不過，連續兩日反彈後，高檔追價力道減弱，後續仍需觀察成交量能否維持。

整體來看，昨日展現出典型「缺乏主流帶頭、籌碼量縮橫向整理」的洗盤型態。在整體族群性不顯著的背景下，市場資金短線轉向個別具備題材與基本面的強勢個股進行單兵作戰。後續可持續關注大盤能否重新凝聚出明確的領漲主流，以及資金在電子權值與指標股間的輪動續航力。

台指期 逆價差 美股

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