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奇鋐發功 權證押逾100天

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股近來一路上漲，昨（11）站上45K大關，進入前波套牢密集區，使得行情將開始承壓、並轉趨震盪。值此操作難度漸增時刻，挑選法人買超的「7月營收創高股」如奇鋐（3017）等，基本面、籌碼面雙優，將躍居市場交投亮點。

奇鋐7月營收185.9億元改寫歷史新猷，月增5.5%、年增57.4%；累計前七月營收1,167.49億元，年增80.3%，飛越千億元大關，為歷年同期新高，整體營運表現亮麗搶眼。

展望後續表現，外資高盛證券指出，隨三大利多發酵，包括：新型AI伺服器機櫃的水冷零件量產拉貨、水冷散熱在ASIC AI伺服器的滲透率持續提升、新型ASIC AI伺服器的水冷零件開始量產出貨，使奇鋐營收將一路成長至9月。

摩根大通（小摩）也預期，奇鋐第3季營收將實現15%的季成長，主要由8月開始量產的輝達VR200水冷板所拉動。此外，AWS Trainium 3與 Google TPU v8水冷板也將於今年第4季開始放量，且與輝達系統相比具備更高的內容價值。

小摩認為，新型ASIC水冷專案將帶動奇鋐第4季營收再季增16%，並推升第3季與第4季毛利率擴增至34%和35%，遠優於市場共識的30.5%與31.4%。

基於毛利率成長加速及未來GPU與ASIC系統內容價值持續增加，小摩將奇鋐2026及2027 年每股純益（EPS）分別上調4%與10%。基於維持不變的2027年預估本益比22倍，小摩將目標價由3,200元上調至3,500元，給予「優於大盤」評等。

權證發行商建議，看好奇鋐等「7月營收創高」族群後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%內，有效天期超過100天的認購權證介入。

奇鋐 籌碼面 伺服器

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