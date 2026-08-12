中磊、聯茂 權證四檔暢旺

台股反彈逾4,000點後，市場投資焦點轉向基本面，其中，7月營收創歷史新高、且近期獲得法人買盤青睞的中磊（5388）、聯茂（6213）等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

中磊7月營收月增9.75%、年增51.3%，優於市場預期，主要受惠客戶加速購入DRAM、eMMC模組，帶動營收月增，展望第3季，受惠於終端網路技術升級，多樣換機潮持續發動，有線電視廠商為因應10G PON競爭，加大升級DOCSIS4.0力道，Cable Modem出貨量持續成長，市場預估單季營收210.5億元，季增2.1%，稅後淨利5.5億元，季增3%，每股純益（EPS）為1.8元。展望2026年，雖新規格高速產品如5G FWA、10G PON、DOCSIS4.0皆已搭載WiFi-7，以及企業級網通設備大量導入WiFi-7，進一步推升產品單價，市場預估全年營收797.8億元，年增47.7%，稅後淨利19.6億元，年增63.1%，EPS為6.4元。

聯茂上半年累計EPS達4.39元，已超越2025全年的4.16元。法人表示，E-Glass與高階銅箔供應持續短缺，聯茂將延續每季調漲報價10~15%的策略，配合通用型伺服器需求暢旺、AWS OAM持續放量與下半年新增美系ASIC客戶，且M7滲透率逐季提升帶動產品組合優化，預估營收將持續走高。

此外，受惠通用型伺服器「量增」與「規格升級」雙循環推升高階CCL用量，疊加賣方市場的漲價循環延續，市場看好聯茂今年營運將呈量價齊揚格局，估全年營收501.4億元年增51.5%，EPS上看12.25元。看好中磊、聯茂後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的認購權證入手。