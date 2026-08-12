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南亞科、威剛 權證認購火

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
南亞科。 聯合報系資料照
南亞科。 聯合報系資料照

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上市櫃公司公布7月營收，其中，營收創歷史新高者近日已見到法人有買超動作，在大盤指數處於高檔震盪之際，法人加碼的「7月營收創新高」個股，有望成為台股後市上揚的主力，投資人可運用相關權證短線操作。

上市櫃公司公布7月營收，觀察營收創歷史新高者，已見到法人陸續買超，包括記憶體族群的南亞科（2408）、威剛（3260），近五日法人買多於賣，凸顯對業績成長股的重視。權證發行商建議，在盤面震盪之際，可透過認購權證參與行情。

南亞科7月營收438.7億元，月增49.3%，年增719.6%，優於預期。法人認為，南亞科已取代韓廠，成為DDR4漲價主導者，加上大型長期供貨合約（LTA）客戶將於第3季陸續換約，也對推升南亞科營收及產品平均單價（ASP）有利。

對於近來有關輝達（NVIDIA）Rubin Ultra的HBM規格，市場普遍認為，在DRAM產能高度受限的環境下，輝達的首要目標是確保GPU出貨量，而非追求最高HBM規格。近來DDR5 RDIMM現貨價格仍持續創高，HBM與 RDIMM需求本質上具有高度連動性。更多GPU出貨，將有利整體RDIMM需求成長。

威剛也受惠DRAM市場需求及現貨價格快速上揚，帶動營收及獲利向上。法人分析，此次由AI驅動的記憶體需求並非短期循環，市場正進入供給面長期吃緊的新常態。持續看好記憶體價格向上循環，威剛也將繼續擴大與原廠採購動能，預估下半年NAND Flash將持續展現強勁上行力道。

另外威剛啟動AI商機布局，推出企業級自有品牌「 TRUSTA」，目前已有小量出貨，預估第4季將占公司營收比重5~10%。展望後市，DRAM或NAND價格趨勢將持續穩健向上，威剛為一線模組廠，能夠取得更多貨源，獲利表現較二線廠為佳。

權證發行商表示，投資人若看好南亞科與威剛後續表現，可以挑選價內外5%以內，有效天期三個月以上的權證介入。

南亞科 威剛 認購 權證

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上市櫃公司公布7月營收，其中，營收創歷史新高者近日已見到法人有買超動作，在大盤指數處於高檔震盪之際，法人加碼的「7月營收創新高」個股，有望成為台股後市上揚的主力，投資人可運用相關權證短線操作。

中磊、聯茂 權證四檔暢旺

台股反彈逾4,000點後，市場投資焦點轉向基本面，其中，7月營收創歷史新高、且近期獲得法人買盤青睞的中磊（5388）、聯茂（6213）等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐發功 權證押逾100天

台股近來一路上漲，昨（11）站上45K大關，進入前波套牢密集區，使得行情將開始承壓、並轉趨震盪。值此操作難度漸增時刻，挑選法人買超的「7月營收創高股」如奇鋐（3017）等，基本面、籌碼面雙優，將躍居市場交投亮點。

全民權證／研華 瞄準逾90天

研華（2395）第2季營收季增28.1%、年增46.4%，優於市場預期，主因出貨量優於預期，毛利率季減37.6%，下滑受原物料價格上漲影響，營益率為19.6%，優於公司展望的16~18%，主要是營收規模擴大及費用控管得宜，第3季營收將會高於第2季，毛利率和營益率則相當。

全民權證／寶雅 挑價內外10%

寶雅*（5904）第2季營運優於預期，單季營收年增15%，每股純益（EPS）8.15元，吸引市場買盤大舉簇擁，激勵昨（11）日股價開盤即亮燈漲停，漲停價87.1元創一拆十後新高。

全民權證／光寶科 兩檔吸睛

光寶科（2301）因產品組合優化，包括雲端／AIoT 營收季增26%，以及全球產能擴張帶來規模經濟，第2季獲利表現優於預期，法人看好光寶科下半年營收將高於上半年，相關權證可留意布局時機。

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