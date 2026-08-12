南亞科、威剛 權證認購火

今日主題 上市櫃公司公布7月營收，其中，營收創歷史新高者近日已見到法人有買超動作，在大盤指數處於高檔震盪之際，法人加碼的「7月營收創新高」個股，有望成為台股後市上揚的主力，投資人可運用相關權證短線操作。

上市櫃公司公布7月營收，觀察營收創歷史新高者，已見到法人陸續買超，包括記憶體族群的南亞科（2408）、威剛（3260），近五日法人買多於賣，凸顯對業績成長股的重視。權證發行商建議，在盤面震盪之際，可透過認購權證參與行情。

南亞科7月營收438.7億元，月增49.3%，年增719.6%，優於預期。法人認為，南亞科已取代韓廠，成為DDR4漲價主導者，加上大型長期供貨合約（LTA）客戶將於第3季陸續換約，也對推升南亞科營收及產品平均單價（ASP）有利。

對於近來有關輝達（NVIDIA）Rubin Ultra的HBM規格，市場普遍認為，在DRAM產能高度受限的環境下，輝達的首要目標是確保GPU出貨量，而非追求最高HBM規格。近來DDR5 RDIMM現貨價格仍持續創高，HBM與 RDIMM需求本質上具有高度連動性。更多GPU出貨，將有利整體RDIMM需求成長。

威剛也受惠DRAM市場需求及現貨價格快速上揚，帶動營收及獲利向上。法人分析，此次由AI驅動的記憶體需求並非短期循環，市場正進入供給面長期吃緊的新常態。持續看好記憶體價格向上循環，威剛也將繼續擴大與原廠採購動能，預估下半年NAND Flash將持續展現強勁上行力道。

另外威剛啟動AI商機布局，推出企業級自有品牌「 TRUSTA」，目前已有小量出貨，預估第4季將占公司營收比重5~10%。展望後市，DRAM或NAND價格趨勢將持續穩健向上，威剛為一線模組廠，能夠取得更多貨源，獲利表現較二線廠為佳。

權證發行商表示，投資人若看好南亞科與威剛後續表現，可以挑選價內外5%以內，有效天期三個月以上的權證介入。