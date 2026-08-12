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全民權證／光寶科 兩檔吸睛

經濟日報／ 記者何佩儒整理

光寶科（2301）因產品組合優化，包括雲端／AIoT 營收季增26%，以及全球產能擴張帶來規模經濟，第2季獲利表現優於預期，法人看好光寶科下半年營收將高於上半年，相關權證可留意布局時機。

法人分析，受到AI伺服器需求強勁及8.5kW電源供應器、BBU及110kW電源架等出貨，光寶科第3季營收仍將呈現季增。光寶科並上修今年的資本支出，以滿足AI伺服器對電源及BBU的強勁需求，預估AI伺服器相關營收，今年占營收比重將超過三成。800VDC電源機櫃預計8月進行樣品試產，11月進入量產。看好光寶科後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期四個月以上的權證介入。（元大證券提供）

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光寶科 BBU 營收

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