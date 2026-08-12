全民權證／研華 瞄準逾90天

研華（2395）第2季營收季增28.1%、年增46.4%，優於市場預期，主因出貨量優於預期，毛利率季減37.6%，下滑受原物料價格上漲影響，營益率為19.6%，優於公司展望的16~18%，主要是營收規模擴大及費用控管得宜，第3季營收將會高於第2季，毛利率和營益率則相當。

法人預期研華全年營收有望年成長逾40%，毛利率雖依原物料價格上漲而作價格調整，不過並沒有完全轉嫁，因此今年可能低於去年；邊緣AI相關營收2024年約占比9.4%，2025年17%，今年上半年達22.5%，全年有望上看30%，市場估今年每股純益（EPS）將成長至19.8元。看好研華的投資人，可利用價內外20%以內、有效天期90天以上的商品介入。（凱基證券提供）

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