全民權證／寶雅 挑價內外10%

寶雅*（5904）第2季營運優於預期，單季營收年增15%，每股純益（EPS）8.15元，吸引市場買盤大舉簇擁，激勵昨（11）日股價開盤即亮燈漲停，漲停價87.1元創一拆十後新高。

花旗證券指出，寶雅下半年基本面仍然穩健，隨展店速度加快，加上市占持續提升，將支撐營收成長；同時，隨規模效益逐步顯現，及持續節省營業費用，預期下半年利潤率仍有健康的擴張空間。

花旗上調寶雅2026-2028年獲利預估約7%，反映較高的毛利率，維持「買進」評等，目標價由630元調高至745元。看好寶雅*後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過100天的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

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