芝商所8月24日推 E-納米股指期貨 合約縮至微型 E-迷你1/10

全球衍生品市場業者芝商所（CME Group）宣布，預計8月24日推出E-納米股指期貨，進一步擴充小型期貨產品布局，新產品目前仍待監管機關審查。新合約規模僅為現行微型E-迷你期貨的十分之一，鎖定機構及零售投資人對美國主要股市指數的精準配置與風險管理需求。

芝商所表示，E-納米股指期貨涵蓋標普500、那斯達克100、羅素2000及道瓊工業平均指數，客戶每日可交易時間達23小時，可依市場變化調整部位、表達市場看法，也能運用期貨工具進行投資組合避險。

芝商所股票、外匯與另類產品全球主管Tim McCourt指出，隨著美股持續走高並屢創歷史高點，投資人參與市場的成本門檻同步提高，市場對更小型期貨合約的需求因此增加。E-納米股指期貨將進一步提高交易配置的彈性，讓投資人能以更細緻的部位規模進行投資組合避險及風險管理。

市場業者也看好新產品的推出。NinjaTrader執行長Martin Franchi表示，相較直接投資股票，期貨具備資本效率、保證金抵銷及近乎全天候交易等特性，超小型股指期貨可進一步降低投資人參與美股期貨市場的門檻。

Robinhood期貨與國際業務總經理JB Mackenzie則指出，主要美股指數位處歷史高檔，部分散戶投資人因既有期貨合約價格較高而難以參與，新合約縮小至現行微型期貨的十分之一，有助擴大投資人參與管道。

芝商所表示，微型E-迷你期貨自2019年5月推出後，累計交易量已接近45億份合約。隨小型股指期貨需求持續成長，交易量屢創新高，其中微型E-迷你那斯達克100指數期貨今年6月日均交易量達320萬份，創單月紀錄；微型E-迷你標普500指數期貨今年第1季日均交易量則達150萬份，同樣創下季度新高。